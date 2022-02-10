Немерюк заявил о снижении доли контрафакта в обороте крепкого алкоголя в Москве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Количество выявленного алкоголя без лицензии в Москве в январе 2022 года снизилось более чем на 40% по сравнению с данными аналогичного периода 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

"В столице снижается число баров и магазинов, продающих крепкий алкоголь без лицензии. Как следствие, снижается и количество изымаемого крепкого алкоголя, находящегося в незаконном обороте. Тем не менее в Москве по-прежнему выявляются значительные объемы немаркированной алкогольной продукции без документов, подтверждающих легальность ее производства и оборота", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что в 2020 году в столичных предприятиях торговли и услуг было изъято 139 923 единицы алкогольной продукции, в 2021 году - примерно на 22% меньше (109 347 единиц). При этом в январе текущего года из 4 магазинов было изъято 2 018 единиц контрафактного алкоголя, что на 44% меньше количества изъятого из незаконного оборота алкоголя в январе 2021 года, когда были конфискованы 3 613 бутылок из трех магазинов и трех объектов общественного питания.

По его словам, наиболее часто встречающиеся нарушения - это оборот крепкого алкоголя без лицензии, реализация алкоголя без документов, подтверждающих легальность его производства и оборота (контрафакт), розничная продажа алкоголя в зонах запретов и ограничений. "За нелицензионную торговлю предусмотрены штрафы до 3 млн рублей, а также изъятие контрафактной алкогольной продукции и последующее ее уничтожение", - сообщил Немерюк.

В сентябре 2020 года Немерюк сообщал, что в столице зафиксирован наименьший среди субъектов ЦФО показатель по смертности от причин, связанных с потреблением некачественного алкоголя. За предыдущие пять лет сотрудниками департамента торговли в Москве было проверено 60 тыс. объектов, осуществляющих розничную продажу алкоголя. В более 5 тыс. случаев были составлены административные штрафы на общую сумму более 600 млн рублей. Из незаконного оборота порядка 1,5 млн бутылок с алкоголем.