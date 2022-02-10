В Москве за три года более 14 тыс. раз юрлица получили сведения из ЕГРН

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Более 14 тыс. выписок из ЕГРН получили юридические лица в центрах госуслуг за три года в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центров госуслуг.

"Уже более трех лет юридические лица могут получить сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в центрах госуслуг. За это время за выпиской обратились более 14 тыс. раз. Государственная услуга доступна во всех флагманских офисах "Мои документы" и центре госуслуг по работе с крупными застройщиками и госструктурами", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что сведения из ЕГРН юридическим лицам необходимы при различных действиях с недвижимостью: покупка, продажа, обращение в суд и другие органы исполнительной власти.

Услуга предоставляется по предварительной записи на портале mos.ru. За одно обращение представитель юридического лица может подать от одного до трех запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Для получения услуги понадобится документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право действовать от имени юридического лица.

Кроме этого, в 28 центрах открыты специальные окна по приему документов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на регистрацию прав собственности в отношении объектов недвижимости, расположенных в Москве. Ряд центров работают по предварительной записи, а в некоторых можно получить госуслугу без предзаписи.

В пресс-службе уточнили, что во флагманских офисах и Дворце госуслуг на ВДНХ заявители могут подать документы на открытие юридического лица или на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя и крестьянского (фермерского) хозяйства. Для получения услуги можно обратиться в один из офисов с необходимым пакетом документов без предварительной записи.