Строительство нового аэропорта в Краснодаре планируется начать в апреле 2022 года

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Строительство нового аэровокзального комплекса в Краснодаре планируется начать в апреле 2022 года, сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании "Аэродинамика", которая управляет аэропортом Краснодара.

В марте прошлого года сообщалось, что в Краснодаре завершаются работы по проектированию нового аэровокзального комплекса, точный срок начала строительства не назывался, однако планировалось, что работы начнутся летом 2021 года, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, ввод в эксплуатацию был запланирован на декабрь 2023 года.

"Строительство аэропорта начнется сразу после получения положительного заключения Главгосэкспертизы, сейчас уже все готово к началу работ. На данный момент, планируется начать работы в апреле", - сообщили в пресс-службе

В пресс-службе госучреждения "Главгосэкспертиза России" ТАСС добавили, что проект находится на рассмотрении. Планируется, что заключение будет выдано во II квартале 2022 года.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель также отметил, что в этом году в регионе в целом планируется начать активную фазу реализации 30 крупных инвестпроектов, в том числе и проекта по строительству нового аэропорта в Краснодаре.

"В этом году мы планируем начать активную фазу реализации порядка 30 инвестиционных проектов, и развитие аэропорта Краснодар в этом числе - один из самых крупных. Соглашение было заключено на РИФ-2018, в рамках реализации проекта будет создано 750 новых рабочих мест", - отметил заместитель главы региона.

В феврале 2018 года власти Краснодарского края, Краснодара и компания "Базэл аэро" на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали протокол о реализации проекта по развитию аэропорта. Планировалось строительство нового аэровокзала, привокзальной площади, грузового и VIP-терминалов, пешеходной галереи, краткосрочных и долгосрочных парковок. В начале февраля 2021 года компания "Базэл аэро" была переименована в "Аэродинамику".