В Госдуму внесли законопроект о расширении периметра применения режима НДД

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий расширение периметра применения режима НДД (налог на дополнительный доход) на еще 27 участков недр в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Республике Коми, внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Текст документа, внесенного главой комитета Госдумы по энергетике Павлом Завальным и зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ольгой Ануфриевой, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Расширение периметра применения налога может дополнительно принести в федеральный бюджет 84 млрд рублей в 2023-2027 годах.

В периметр НДД могут попасть 23 участка из четвертой группы месторождений (вновь вводимые участки), по которым компании должны будут взять обязательства нарастить добычу на 9 млн тонн совокупно в 2023-2027 годах, а также участки из третьей группы (выработанные месторождения), где дополнительная добыча составит около 4 млн тонн. При этом режим НДД может начать работать по участкам четвертой группы уже с 1 января 2022 года, а по третьей - с 1 января 2023 года.

Самое крупное месторождение, попавшее в периметр НДД, - Тевлинско-Русскинское, которое разрабатывает "Лукойл".

Об НДД

НДД - это относительно новый налог, который применяется для нескольких категорий месторождений в зависимости от их выработанности и географического положения. Он заменяет собой экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых (частично) и взимается с выручки от продажи нефти за вычетом расходов на ее добычу и транспортировку. Под режим НДД подпадают некоторые новые месторождения в Восточной Сибири, действующие месторождения в Западной Сибири с выработанностью от 10% до 80% (при квоте на добычу не более 15 млн тонн), новые месторождения в Западной Сибири с выработанностью менее 5% с совокупными запасами не более 50 млн тонн в год, а также арктические проекты.

Вице-премьер РФ Александр Новак в статье в журнале "Энергетическая политика" писал, что НДД в дальнейшем может стать основным налоговым режимом для добычи нефти, и государству почти не нужно будет вмешиваться в налоговую систему нефтяной отрасли.

По итогам первого года добыча нефти на участках недр, вошедших в пилотные проекты, увеличилась на 2,9 млн тонн в год, в том числе на отдельных месторождениях - более чем на 10% в годовом выражении, а общие капитальные вложения выросли более чем на 110 млрд рублей, отметил вице-премьер.

Новак добавил, что после получения окончательных расчетов экономической эффективности режима НДД периметр действия этой налоговой системы планируется расширять за счет перевода на нее большего числа месторождений, которые пользуются в настоящее время разрозненными льготами на добычу полезных ископаемых.