Объем сделок в цифровом юане в Пекине за 2021 год превысил $1,5 млрд

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Пекина в 2021 году зарегистрировали сделки в цифровом юане на сумму 9,6 млрд юаней (более $1,5 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила в четверг заместитель главы пекинского управления финансового контроля Ван Ин.

"В прошлом году был достигнут значительный прогресс, <...> объем сделок в цифровом юане достиг 9,6 млрд юаней", - рассказала она на пресс-конференции. По словам чиновника, сеть экспериментальных пунктов оплаты, где доступен подобный вид платежей, быстро расширяется.

"Начиная с международного аэропорта Дасин и [туристической] улицы Ванфуцзин [в центре Пекина], [где можно расплатиться цифровым юанем,] в нашем городе "двух Олимпиад" насчитывается уже свыше 400 тыс. пунктов, которые охватывают всю территорию объектов зимних Игр", - добавила Ван Ин. Она уточнила, что число мест, где можно расплатиться этой виртуальной валютой, в Пекине будет постоянно увеличиваться.

Китай приступил к внедрению цифрового юаня в конце 2019 года. К этому проекту, осуществляемому в экспериментальном режиме, присоединились многие города. В ноябре в стране насчитывалось уже более 3,5 млн пунктов, где доступен подобный вид платежей. Эта форма взаиморасчетов действует в области транспорта и общественного питания, при оформлении государственных услуг. Зимняя Олимпиада в Пекине должна стать новым этапом в развитии данной системы.