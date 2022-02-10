В КЧР более 100 начинающих фермеров получили субсидии на развитие бизнеса в 2021 году

ЧЕРКЕССК, 10 февраля. /ТАСС/. Более 100 начинающих фермеров Карачаево-Черкесии (КЧР) получили гранты "Агростартап" на развитие овцеводства, садоводства, выпуска молочной и мясной продукции в 2021 году. Об этом сообщила в четверг ТАСС представитель регионального министерства сельского хозяйства Эльвира Кашиева.

"В Карачаево-Черкесии в рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", входящего в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в 2021 году был проведен конкурс "Агростартап", по результатам которого 103 фермера получили субсидии", - сказала Кашиева.

Она отметила, что объем поддержки начинающих фермеров в рамках конкурса возрос по сравнению 2020 годом почти вдвое. Конкурс проводится для развития отраслей сельского хозяйства в регионе и вовлечения в бизнес молодых предпринимателей. Среди направлений работы садоводство, выращивание овощей, овцеводство, разведение крупного рогатого скота для реализации мясной и молочной продукции. По словам Кашиевой, министерство сельского хозяйства республики уже открыло прием заявок для участия в конкурсе текущего года.

Реализация проекта "Агростартап" началась в 2019 году, когда поддержка была оказана 118 фермерам. В 2020 году поддержку для развития бизнеса получили 55 аграриев. В рамках регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" к концу 2024 года в субъекты малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства планируется вовлечь более 1,5 тыс. человек.