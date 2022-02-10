Сбербанк возобновит кредитование малого и среднего бизнеса по льготной госпрограмме

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Сбербанк возобновит прием заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства по обновленной программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках постановления правительства РФ №1764. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

"Сбербанк работает по программе 1764 с момента ее запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 трлн рублей. Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы предоставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополнительно более 100 млрд рублей кредитов. Мы считаем, что это важная мера, которая способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии" - отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75%. Таким образом, на текущий момент ставка по кредиту составит 11,25%. В зависимости от целей кредитования максимальная сумма кредита составит: при кредитовании на инвестиционные цели для микропредприятий - 200 млн рублей, для малого бизнеса - 500 млн рублей, для среднего бизнеса - 2 млрд рублей, при оборотном кредитовании для микро- и малого бизнеса - 200 млн рублей, для среднего бизнеса - 500 млн рублей, при рефинансировании - не более суммы рефинансируемого кредита.

В рамках программы 1764 льготные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на оборотные и инвестиционные цели, а также для рефинансирования кредитов.