В Красноярском крае успешно прошел пилотный проект по тропосферной связи для соцобъектов

В холдинге рассказали, что был проведен успешный пилотный проект по использованию тропосферных станций для обеспечения гражданской связи. Так, в тестовом режиме было включение базовой станции сети МАКВИЛ (Красноярск) через систему тропосферной связи "Гроза". Для организации связи был использован VPN-канал через сеть оператора мобильной связи и сеть интернет.

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Успешный пилотный проект по использованию тропосферных станций "Гроза" для обеспечения связью социальных и инфраструктурных объектов прошел в Красноярском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех".

В зоне доступа. Тропосферная связь как альтернатива спутникам в труднодоступных районах

"В рамках пилотных испытаний станции "Гроза" специалисты Научно-производственного предприятия (НПП) "Радиосвязь" проводят подключение нескольких социальных и инфраструктурных объектов в Красноярском края, в том числе фельдшерско-акушерского пункта, школы и 50-километрового участка трассы между населенными пунктами", - сказали в "Росэлектронике".

Станция тропосферной связи "Гроза" разработки НПП "Радиосвязь" (входит в "Росэлектронику") может применяться для организации сотовой связи и доступа в интернет со скоростью до 25 Мбит/с на расстоянии до 210 км.

О тропосферной связи

Технология тропосферной связи основана на отражении сигнала от тропосферы - нижнего слоя атмосферы (высотой в полярных областях 8-10 км, в умеренных широтах 10-12 км, на экваторе - 16-18 км). Осуществляется в диапазонах дециметровых и сантиметровых волн. Для организации тропосферной линии связи требуется минимум две приемо-передающие станции.

В состав станции тропосферной связи "Гроза" входит антенна диаметром 150 см, которая может размещаться на крыше здания, мобильной мачте или треноге, а также высокоскоростной цифровой модем тропосферной связи на основе нейронных сетей. За счет встроенных алгоритмов обработки информации аппаратура способна "обучаться" в процессе работы и выделять полезный сигнал из фоновых шумов.