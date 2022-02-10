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Основная сессия на российском рынке акций открылась снижением ведущих индексов

Индекс РТС потерял 0,17%, индекс Мосбиржи опустился на 0,23%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии демонстрирует снижение ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС теряет 0,17% и находится на отметке 1532,2 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи находится на отметке 3630,55 (-0,23%). При этом, на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи снижался на 0,27%, до 3625,6 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,4%, до $91,18 за баррель. Фьючерс на WTI дешевеет на 0,29% и торгуется на уровне $89,4 за баррель.

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