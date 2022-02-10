FT: зависимость Британии от импорта газа возрастет до 70% к 2030 году

ЛОНДОН, 10 февраля. /ТАСС/. Зависимость Великобритании от зарубежных поставок природного газа в ближайшие три десятилетия резко возрастет даже в случае освоения всех месторождений Северного моря. Об этом сообщает в четверг газета Financial Times со ссылкой на официальные оценки.

Соединенное Королевство уже импортирует более половины объемов голубого топлива из таких стран, как Норвегия, Катар и Россия, а к 2030 году этот показатель вырастет, по ее данным, почти до 70%. Согласно оценкам отраслевого регулятора - Управления по нефти и газу (OGA) - и Комитета по изменению климата, независимой группы, которая консультирует британское правительство, к 2040 году страна сможет удовлетворить только пятую часть прогнозируемого спроса на газ за счет внутренних ресурсов, 15% - в 2050 году.

Согласно информации OGA, в прошлом году добыча газа в Северном море оценивалась в 33 млрд куб. м, но в соответствии с прогнозами она упадет до 17,5 млрд к 2030 году, 6,9 млрд - к 2040 году, 2,7 млрд - к 2050 году. Спрос на природный газ, который по-прежнему имеет решающее значение для отопления домов и различных отраслей промышленности, включая производство электроэнергии и удобрений, будет снижаться более медленными темпами.

В последние месяцы энергетическая безопасность Великобритании, как отмечает издание, оказалась в центре внимания, поскольку опасения по поводу возможного сокращения поставок газа в Европу в зимнее время привели к беспрецедентному росту на него цен. Одновременно экологические организации королевства потребовали от Лондона прекратить освоение новых проектов в Северном море, заявив, что такие действия будут противоречить сути международного соглашения, принятого 26-й Конференцией сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в прошлом году в Глазго. О таком подходе заявила в британском парламенте единственный депутат от Партии "зеленых" в высшем законодательном органе королевства Кэролайн Лукас.

Климатический пакт Глазго, одобренный представителями почти 200 государств, содержит предложение вновь пересмотреть определяемые на национальном уровне вклады стран в борьбу с изменением климата уже к концу 2022 года. В документе также предлагается поэтапно отказаться от "неэффективных субсидий ископаемого топлива".

Давление на отрасль, как подчеркивает газета, еще более возросло после прошлогоднего отчета Международного энергетического агентства (МЭА) с дорожной картой достижения к 2050 году нулевых выбросов. МЭА указывает на необходимость отказа от геолого-разведочных работ и инвестиций в новые проекты отрасли.