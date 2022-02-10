Упрощенный порядок маркировки лекарств будет действовать на постоянной основе

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Упрощенный порядок маркировки лекарств, действовавший в РФ до 1 февраля 2022 года, теперь будет применяться на постоянной основе. Как сообщила в четверг пресс-служба правительства, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств теперь будет действовать на постоянной основе. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.

Упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот, должен был действовать до 1 февраля 2022 года. Он предусматривает, что производители и дистрибьюторы могут реализовывать препараты, не дожидаясь подтверждения поставщика. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Это дает возможность ускорить операции с препаратами для всех участников, уменьшить риски возникновения дефицита лекарств в аптеках.

Упрощенный режим работы системы маркировки лекарств был введен правительством России в 2020 году на фоне эпидемиологической обстановки и повышенного спроса на медикаменты. Представители профильных аптечных ассоциаций обратились к Минпромторгу РФ с просьбой сохранить для аптек действующий порядок после окончания упрощенного режима, сообщил ТАСС оператор маркировки - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Министерство и ЦРПТ эту инициативу поддержали.

"Для аптек и больниц с окончанием упрощенного режима ничего не изменится, они продолжат работать с маркированными лекарствами точно так же, как и работали ранее. Участники оборота смогут и дальше использовать схему оприходования, при которой не требуется дожидаться подтверждения приемки препаратов от поставщиков для осуществления дальнейшей работы", - отметил руководитель товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егор Жаворонков.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение. Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности.