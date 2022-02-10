AliExpress будет платить пользователям за обзоры своих товаров в приложении

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. AliExpress запустил новую социальную платформу внутри собственного приложения, с помощью которой пользователи смогут зарабатывать на обзорах товаров, сообщил ТАСС представитель пресс-службы маркетплейса.

"AliExpress Россия запускает тестирование новой социальной Live&Feed-платформы - ленты контента в российском приложении c монетизацией и новым дизайном", - сказал собеседник агентства.

Медиа, блогеры и просто пользователи смогут заработать с помощью собственного контента о товарах с AliExpress, который они могут выкладывать внутри приложения. Это могут быть прямые эфиры, видеоролики и фотообзоры о товарах. Обзоры позволят получать комиссию от 1% до 90% на 90 млн товаров от российских и зарубежных продавцов, которые участвуют в партнерской программе, добавили в компании.

Так, во время главной распродажи года 11.11 российские продавцы и стримеры провели 397 live-эфиров. Всего в ноябре на платформе прошло больше 1,5 тыс. эфиров. В среднем в месяц пользователи создают в ленте более 200 тыс. постов с отзывами и обзорами на товары. Нововведение является частью стратегического направления бренда по поддержке активного сообщества пользователей, заключили в компании.

AliExpress Россия - совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), VK (MAIL), USM International и Российского фонда прямых инвестиций в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года.