Экспертиза цен в госзакупках позволила бюджету Москвы сэкономить свыше 90 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московскому бюджету удалось сэкономить свыше 90 млрд рублей в 2021 году благодаря экспертизе начальной максимальной цены контрактов в госзакупках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В 2021 году московскому бюджету удалось сэкономить 90,7 млрд рублей благодаря экспертизе начальной максимальной цены контрактов в госзакупках", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова, всего за 2021 год экспертами было выдано свыше 5,3 тыс. заключений.

Экспертизу цен в контрактах проводит Аналитический центр Москвы. Исключение - закупки по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям, ремонту и реставрации. За прошлый год аналитики центра выдали более 4,6 тыс. заключений по договорам на общую сумму 867,6 млрд рублей, что позволило сэкономить свыше 76,4 млрд рублей.

"За все время проведения экспертизы цен закупок с 2015 года было выдано свыше 34,6 тыс. экспертных заключений, экономия бюджетных средств составила почти 267 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Пуртова.