Большинство россиян заявили, что могли бы прожить на накопления не более трех месяцев

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Большинство россиян (62% из опрошенных) полагают, что их накоплений бы хватило на три месяца в случае потери доходов, показал опрос, проведенный страховой компанией "Росгосстрах жизнь" и банком "Открытие" совместно с исследовательским центром А2.

Согласно результатам опроса, более 70% россиян имеют "финансовую подушку". Так, половина респондентов (58,5%) накопили до 100 тыс. рублей. В частности, до 20 тыс. рублей - 26%, 20-50 тыс. рублей - 16%, 50-100 тыс. рублей - 16,5%.

Сбережениями на сумму более 100 тыс. рублей располагают 41,5% опрошенных. В частности, у 38% респондентов финансовая подушка составляет 100 - 300 тыс. рублей, у 2% - от 300 тыс. до 1 млн рублей, у 1,5% - свыше 1 млн рублей.

Большинство опрошенных (62%) полагают, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% - в течение трех-шести месяцев, 15% - в 6-12 месяцев, а 2% - от одного года до трех лет и столько же - больше трех лет.

При этом почти две трети опрошенных обладателей накоплений (63%) периодически обращаются к ним для покрытия бытовых расходов.

"Результаты этого и предыдущих наших опросов позволяют предположить, что в условиях пандемии и событий, влияющих на экономику, люди стали чаще задумываться о своем финансовом благополучии и уделять больше внимания его укреплению. Если в прошлом году о наличии сбережений говорили не больше половины граждан, то сейчас - 79%", - прокомментировала результаты опроса член правления, директор по маркет-менеджменту СК "Росгосстрах жизнь" Наталья Белова.