Налогообложение криптовалюты в России может быть аналогичным налогу прибыль

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Налогообложение криптовалют в РФ обсуждается в правительстве. Предполагается, что цифровая валюта может быть приравнена к имуществу и облагаться налогом на прибыль, заявил глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе круглого стола "Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование".

ЦБ — за запрет, Минфин — за регулирование. Что ждет криптовалюту в России

"По налогообложению действительно очень много вопросов. Есть налогообложение, которое связано с физическими лицами, с юридическими лицами. Отдельная тема - налогообложение майнинга. В целом предполагается, что цифровая валюта будет приравнена к некому имуществу. Как некое имущество это будет облагаться налогом, если, например, на этом имуществе будет заработан доход", - сказал он.

По словам Чебескова, вопрос о том, будет ли введен переходный период по этому налогообложению, обсуждается. "Мы понимаем, что нужно стимулировать граждан переходить в "белую плоскость", не скрывать свои сбережения. Для некоторых налогообложение может оказаться дестимулирующим фактором. Мы обсуждаем различные механизмы некого переходного периода с точки зрения налогообложения, чтобы это служило стимулом в том числе декларировать свои владения этих активов", - добавил Чебесков.

Он отметил, что законопроект о регулировании криптовалют будет подготовлен к 18 февраля и внесен в правительство. "У нас дедлайн - 18 февраля. 18 февраля мы должны внести в правительство", - уточнил он.

Чебесков подчеркнул, что прогнозировать принятие законопроекта и разрешение вопроса регулирования криптовалюты пока сложно. "Задачи сделать что-то быстро нет, скорее, мы за продуманный, осознанный подход", - резюмировал Чебесков.

Дискуссия о криптовалютах в России

21 января Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Центробанк предлагал ввести запрет на организацию выпуска или обращения криптовалюты на территории России, установить ответственность за его нарушение.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и Центробанк прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

Концепция оборота криптовалют в РФ

Правительство РФ утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов, 8 февраля. Оборот таких финансовых активов "будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", говорится в сообщении. В кабмине отметили, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".

Как ожидают в правительстве, реализация концепции обеспечит создание необходимой нормативной правовой базы, "позволит вывести из тени индустрию цифровых валют и создать возможность осуществления легальной предпринимательской деятельности". В кабмине отметили, что в обсуждении регулирования криптовалютного рынка принимали участие Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.