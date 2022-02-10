Минкоммерции КНР опровергло заявление Псаки о невыполнении Китаем торговой сделки с США

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Власти КНР предпринимают активные меры для реализации мер по восстановлению баланса в китайско-американской торговле в соответствии с первой фазой двусторонней торговой сделки, невзирая на трудности пандемии. Об этом заявил в четверг официальный представитель Министерства коммерции Китая Гао Фэн, опровергнув высказывание пресс-секретаря президента США Джен Псаки о невыполнении Пекином обязательств по данному соглашению.

"Мы предпринимаем активные усилия <...> для совместной реализации соответствующих мер, [предусмотренных сделкой], - подчеркнул он на брифинге - Надеемся, американская сторона уже в ближайшее время отменит дополнительные пошлины, а также перестанет оказывать на Китай давление путем применения санкций".

По словам Гао Фэна, китайское правительство с момента подписания соглашения пытается оптимизировать структуру торговых отношений с Соединенными Штатами, "даже несмотря на ряд таких неблагоприятных факторов, как пандемия и спад в мировой экономике". Как уточнил официальный представитель, Пекин ожидает от Вашингтона встречные шаги, благодаря которым "будут созданы благоприятные условия для наращивания сотрудничества".

"Первая фаза торговой сделки выгодна как Китаю и США, так и всему миру", - добавил он.

Как заявила во вторник Джен Псаки, Белый дом считает, что КНР не выполняла в 2020 и 2021 годах обязательства по первой фазе торговой сделки с Соединенными Штатами. По ее словам, в связи с этим американский президент Джо Байден обсудит с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай дальнейшие действия Вашингтона.

Торговая война

Администрация Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Как утверждает агентство Reuters, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.

15 января 2020 года стороны договорились в Вашингтоне о первой фазе торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки продукции США на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения. После победы на выборах Джо Байден объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в него изменений, хотя прежде утверждал, что договоренности с Пекином "провалились".

Согласно официальным данным, товарооборот КНР и Соединенных Штатов в 2021 году вырос на 28,7% и составил 755,64 млрд долларов. Китайский экспорт в США увеличился на 27,5%, до $576,11 млрд. Импорт американской продукции повысился на 32,7%, до $179,53 млрд. Профицит торгового баланса Китая за 12 месяцев достиг $396,58 млрд - это на 25,14% больше, чем в 2020 году.