Кабмин утвердил льготы для станций быстрой зарядки электромобилей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ простимулирует внедрение в России быстрых зарядных станций для электромобилей - производители и владельцы такой инфраструктуры получат налоговые льготы. Как сообщает в четверг пресс-служба кабмина, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о работающих от постоянного тока электрозарядных станциях (ЭЗС) мощностью от 150 кВт с периодом зарядки до 30 минут, - указано в сообщении. - Постановлением правительства они включены в перечень объектов и технологий высокой энергетической эффективности".

На находящиеся в перечне объекты и технологии распространяются налоговые льготы: инвестиционный налоговый кредит, повышающие коэффициенты к норме амортизации, освобождение от налога на имущество. "Необходимость принятия постановления обусловлена ростом парка электротранспорта в России, что требует создания массовой сети ЭЗС", - пояснили в кабмине.

Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ, к 2030 году на территории страны необходимо развернуть сеть из 29 тыс. быстрых электрозарядных станций. Они должны заряжать аккумулятор до 80% не более чем за 20-30 минут.