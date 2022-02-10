"Новые люди" предложили считать майнинг предпринимательской деятельностью

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Партия "Новые люди" предлагает считать майнинг криптовалют предпринимательской деятельностью и взимать с него налоги. Об этом в четверг сообщил член партии "Новые люди", член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев.

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"Мы предлагаем официально считать майнинг предпринимательской деятельностью и разделить на две части: промышленный майнинг и частный, который может выражаться в форме бизнеса индивидуального предпринимателя либо самозанятого. Промышленный, соответственно, более крупные структуры бизнеса", - сказал он на пресс-конференции.

"Налоги на оба направления должны быть удобными и выгодными", - добавил Ткачев. На первом шаге для определения налогооблагаемой базы майнинговой деятельности в партии предложили использовать объем потребляемой с этой целью электроэнергии.

Как заявил ранее глава департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе круглого стола "Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование", налогообложение криптовалют в РФ обсуждается в правительстве. Предполагается, в частности, что цифровая валюта может быть приравнена к имуществу.