Зеленский назвал стабильной экономическую ситуацию на Украине

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Экономическая ситуация на Украине является стабильной, отсутствуют препятствия, которые мешали бы бизнесу работать. Как сообщил в четверг офис украинского президента, об этом глава государства Владимир Зеленский заявил на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации.

"По словам главы государства, в настоящее время, с точки зрения безопасности, нет препятствий, которые мешали бы бизнесу работать <...>. Как отметил глава государства, вопрос безопасности не должен влиять на жизнедеятельность страны. Президент подчеркнул: экономическая ситуация на Украине сегодня стабильная, что отражается на укреплении гривны", - сказано в сообщении.

Президент добавил, что большое число визитов иностранных делегаций на Украину, которое отмечается в последнее время, имеет целью "снижение напряженности около украинских границ". По его словам, получение Киевом макрофинансовой помощи от ЕС и других организаций является позитивным сигналом для бизнеса. Зеленский назвал скопление войск у границ Украины "психологическим давлением" со стороны стран-соседей и сказал, что Киев делает все возможное для укрепления своей обороноспособности.

Замглавы офиса президента Ростислав Шурма добавил на встрече, что власти страны планирует привлекать инвестиции в те отрасли, в которых украинским производителям в настоящее время сложно конкурировать. "По прогнозам, эти меры будут способствовать возрождению авиа-, судо-, вагоностроения и созданию производства ирригационного оборудования", - говорится в сообщении.

В последнее время в западных странах, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу, и напомнил, что все перемещения российских войск происходят на ее собственной территории. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.