"Руспродсоюз" заявил об отсутствии задержек в поставках импортных фруктов в торговые сети

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Самые популярные импортные фрукты - яблоки, цитрусовые, а также овощи поставляются в российские торговые сети без задержек и по стабильным отпускным ценам. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

В Минсельхозе ТАСС сообщили, что российские импортеры работают с широким кругом поставщиков фруктов и овощей из различных государств мира, в том числе и стран СНГ, поэтому не ожидается перебоев в поставках зарубежной продукции на внутренний рынок, а также резкого повышения цен на нее.

Газета "Ведомости" сообщила 10 февраля, что торговые сети испытывают задержки с поставками импортных овощей и фруктов из-за проверок продукции Роспотребнадзором. Речь идет об апельсинах, винограде, гранатах, грейпфрутах, перцах и другой плодоовощной продукции. Из-за задержек поставщики резко повышают отпускные цены.

"На рынке мандарина на текущей неделе наблюдается сокращение поставок из Турции. Однако это не отразилось на ценах, поскольку снижение предложения турецких цитрусовых компенсировано ростом поставок из других стран. В итоге мандарин предлагается к продаже по 83-135 руб. за кг в зависимости от сорта и страны происхождения. Помимо Турции, поставки данных цитрусовых осуществляются из Марокко, Египта и Пакистана", - сказал Леонов.

Он отметил, что стабильны поставки лимонов и грейпфрутов, отпускные цены на лимоны находятся в диапазоне 60-117 рублей за кг, а на грейпфруты - 90-135 рублей за кг. Апельсины в Россию поступают из Египта, Турции и ЮАР, и проблем с их поставками нет, отпускные цены колеблются от 65 до 121 рубля за кг, добавил Леонов.

Предложение по тепличным огурцам, по его словам, ограничено, отпускная цена находится на уровне 185-220 рублей за кг, а предложение по томатам обширно, они поставляются в основном из Азербайджана, Турции и Ирана. Оптовые цены в данном сегменте стабильны и варьируются в пределах 115-175 рублей за кг. Для рынка яблок сегодня характерно незначительное повышение спроса. Но при этом на рынке присутствуют довольно большие объемы импортного яблока из Белоруссии, Ирана и Молдавии. Поэтому отпускные цены на яблоки стабильны - 40-60 рублей за кг, отметил Леонов.

Ретейл о поставках

В то же время в пресс-службе сети магазинов "Верный" ТАСС сообщили, что отмечают несущественные задержки поставок фруктов, ввозимых из-за рубежа: апельсинов, лимонов, грейпфрутов, турецких мандаринов. Задержки связаны с увеличением срока получения поставщиками деклараций соответствия на ввозимый товар. Срок увеличился в среднем с двух до пяти дней, указали в пресс-службе ретейлера.

"Мы отмечаем, что дефицит апельсинов, лимонов и грейпфрутов на российском рынке существует. Поставщики не упустили шанс воспользоваться дефицитом фруктов и взвинтили закупочные цены втрое. Но для наших покупателей мы держим полочные цены на прежнем уровне. По нашим прогнозам, ситуация стабилизируется в течение нескольких недель", - прокомментировали в пресс-службе.

Как подтвердил ТАСС источник на рынке ретейла, задержки с поставками импортных фруктов есть.

В декабре 2021 года Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турции и Ирана на территорию РФ небезопасной плодоовощной продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов, а в связи с неоднократными нарушениями с 17 ноября 2021 года - ввоз перца и гранатов турецкого происхождения, с декабря 2021 года - ввоз перца иранского происхождения, ввоз винограда турецкого происхождения.

Позиция Минсельхоза

В Минсельхоз РФ не поступали сообщения о дефиците импортных овощей и фруктов, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Российские импортеры работают с широким кругом поставщиков фруктов и овощей из различных государств мира, в том числе и стран СНГ. Минсельхоз не ожидает перебоев в поставках зарубежной продукции на внутренний рынок, а также резкого повышения цен на нее", - указали в министерстве.

Между тем, по данным ФТС России, в январе 2022 года отмечается снижение импорта апельсинов и грейпфрутов по сравнению с январем 2021 года, а также незначительное повышение среднеконтрактных цен на данную продукцию - на 3,6% и 6% соответственно. При этом закупки лимонов выросли на 17%, а среднеконтрактная цена снизилась на 5,4%, добавили в Минсельхозе.