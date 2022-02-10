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Китай временно перестает принимать торговые декларации на ввоз в страну говядины из Литвы

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня

ПЕКИН, 10 февраля. /ТАСС/. Китай временно прекращает принимать торговые декларации от компаний, импортирующих говядину из Литвы. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР.

Как уточняется в списке поправок к требованиям в отношении ввозимой в Китай мясной продукции, опубликованном на сайте ведомства, данное решение вступило в силу с 9 февраля. Причины такой меры не указываются.

Согласно официальным данным, объем поставок из Литвы в Китай на фоне пандемии и двусторонних политических трений в декабре резко сократился на 91% по сравнению с ноябрем, достигнув $3,78 млн. За 2021 год снижение составило 11,1%, до 433,45 млн.

В то же время экспорт китайской продукции в эту европейскую страну, напротив, за 12 месяцев вырос на 21,5%, до $2,19 млрд. Только за декабрь соответствующий показатель достиг $216,94 млн, что на 7,2% больше, чем в ноябре.

Литовско-китайские отношения переживают кризис из-за открытия в Вильнюсе 18 ноября представительства Тайваня. Китай неоднократно выражал протесты и еще в августе отозвал своего посла, после чего литовская сторона предприняла зеркальные меры. Кроме того, в 2022 году Литва собирается создать в Тайбэе свое представительство.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров - одна из провинций КНР.

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