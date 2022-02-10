Ростовская область представит продукцию 26 предприятий на выставке Gulfood в Дубае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Продукция предприятий пищевой промышленности из Ростовской области будет представлена на Международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии Gulfood 2022, которая пройдет в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты, ОАЭ). Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.

"Ростовская область направляет свою продукцию для презентации на 27-й Международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива "Галфуд-2022" (Gulfood 2022). Мероприятие пройдет в период с 13 февраля по 17 февраля в Центре мировой торговли Дубая", - говорится в сообщении.

Экспозиция Ростовской области будет размещена в разделе "Продовольствие мира". Гости выставки смогут найти здесь продукцию 26 ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Ростовской области. Это в том числе производители круп, нута и чечевицы компании "ПКФ Маяк" и "Крупторг", зернобобовых и отрубей - компании "АгроЗерноЮг", "Агро Виктория", а также крахмалопаточной продукции - компания "Амилко".

В министерстве отметили, что образцы продукции из Ростовской области также будут представлены в демонстрационно-дегустационном павильоне АО "Российский экспортный центр".

Gulfood - важная международная платформа, в которой участвует более 5 тыс. компаний из 120 стран, отметили в министерстве. Данное мероприятие проходит в Дубае ежегодно с 1987 года. Ростовская область ранее принимала участие в выставке в 2017 и 2018 годах.