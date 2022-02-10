"Интер РАО" в 2021 году нарастила экспорт электроэнергии на 86,1%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Группа "Интер РАО" (оператор экспорта - импорта электроэнергии в России) увеличила экспорт электроэнергии по результатам 2021 года на 86,1%, до 21,77 млрд кВт·ч, говорится в пресс-релизе компании.

Факторами, обусловившими рост зарубежных поставок, стали рост энергопотребления в условиях более низкой температуры воздуха в начале и конце 2021 года, а также жаркой погоды в летний период на фоне низкой водности и сокращения выработки на ветряных электростанциях, а также увеличение цен на энергоносители и стоимости квот на выбросы СО2 в Европе.

Крупнейшим импортером российской электроэнергии по-прежнему оставалась Финляндия, которая нарастила импорт в 3,1 раза, до 8,17 млрд кВт·ч. При этом экспорт в страны Балтии вырос на 37,1%, до 4,72 млрд кВт·ч, в Китай - почти на 30%, до 3,97 млрд кВт·ч, в Казахстан - на 43,4%, до 1,8 млрд кВт·ч, а в Грузию - в 3 раза, до 1,71 млрд кВт·ч. Монголия и Азербайджан по итогам года увеличили поставки на 55,9% и 7% соответственно.

В то же время "Интер РАО" нарастила импорт электроэнергии на 13,6%, до 1,56 млрд кВт·ч. В частности, поставки из Казахстана выросли на 18,8%, до 1,33 млрд кВт·ч, Литвы - на 46,1%, до 0,12 млрд кВт·ч.

О компании

"Интер РАО" работает в 15 странах мира. В России компания представлена более чем в 30 регионах. Установленная мощность составляет порядка 31 тыс. МВт. Основными акционерами являются группа "Интер РАО капитал" (28,88%), "Роснефтегаз" (26,36%) и "Россети ФСК ЕЭС" (8,56%). Около 34% акций находятся в свободном обращении.