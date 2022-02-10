Аэропорт Храброво получил допуск на обслуживание самолетов Airbus А330-300

КАЛИНИНГРАД, 10 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Храброво в Калининграде получил допуск к приему воздушных судов A330-300 и A330-300X. Соответствующее распоряжение подписал руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщила журналистам ведущий специалист по связям с общественностью авиаузла Наталья Грицун.

Airbus A330 - широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащенный двумя турбовентиляторными двигателями. Позволяет перевозить от 295 до 440 пассажиров. Максимальная дальность полета до 11 300 км. Самолет A330-300X является улучшенным (в том числе с точки зрения дальности полета) вариантом A330-300. В России А330-300 эксплуатируются авиакомпаниями "Аэрофлот", I Fly, Nordwind.

"Данные о допуске внесены в Свидетельство о государственной регистрации аэродрома Калининград. Аэропорт Калининград (Храброво) полностью готов к обслуживанию данных типов воздушных судов, и способен обеспечить квалифицированный прием и выпуск самолетов", - рассказала Грицун.

Как отметил генеральный директор аэропорта Александр Корытный, для Храброво играет важную роль техническая возможность аэродрома по приему самолетов любых типов. "В данном случае, наши партнеры - авиакомпании, например, "Аэрофлот" или Nordwind, имеющие в своем парке самолеты А330-300, смогут уже в весенне-летнем сезоне использовать эти типы воздушных судов на направлениях из Калининграда", - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что международный аэропорт Храброво получил также допуск к приему воздушных судов Boeing 777 - самого крупного двухдвигательного пассажирского самолета в мире, предназначенного для авиалиний большой протяженности, и его модификаций, что важно для расширения международных направлений, географии полетов, увеличения пассажиропотока.

Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны имеет статус аэропорта федерального значения. Маршрутная сеть включает более 25 регулярных направлений полетов. Пассажиропоток аэропорта за 2021 года составил более 3,91 млн пассажиров.