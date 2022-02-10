МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала Google нарушителем антимонопольного законодательства. Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования, сообщает в четверг ведомство.

"Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".

Google ждет полного текста решения ФАС о нарушении компанией антимонопольного законодательства для его изучения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В Google ждут полный текст решения, чтобы его изучить", - говорится в сообщении.