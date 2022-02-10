Центр региональной и беспилотной авиации создадут в Хабаровском крае

ТАСС, 10 февраля. Центр региональной и беспилотной авиации, где будут готовить летчиков и техников, создадут в Хабаровском крае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Авиастроительная компания "Байкал-Инжиниринг" при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и Минвостокразвития России создаст в Хабаровском крае на площадке территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" авиационный центр по региональной и беспилотной авиации. Соответствующее соглашение подписано на полях IX Национальной выставки и форума NAIS 2022", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован в 2022-2024 годах. Он предусматривает создание сборочного испытательного центра и авиационного учебного центра по подготовке летного и технического состава.

Авиастроительная компания в ближайшее время подаст заявку на получение статуса резидента ТОР "Комсомольск", что позволит ей получить ряд преференций, включая льготы по налогам на прибыль, на имущество, земельный налог и страховые взносы. КРДВ построит на ТОР необходимые инфраструктурные объекты, которые будут переданы "Байкал-Инжиниринг" в аренду на льготных условиях. Также КРДВ окажет проекту необходимую поддержку в переговорах с потенциальными инвесторами и партнерами.

Компания "Байкал-Инжиниринг" - дочернее предприятие Уральского завода гражданской авиации, на базе которого создано конструкторское бюро для разработки и производства легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Самолет предназначен для использования на региональных воздушных линиях, рассчитан на перевозку до девяти пассажиров или до 2 тыс. кг груза на дальность 1,5-3 тыс. км.

ТОР "Комсомольск" создана в 2015 году, на десяти площадках территории реализуют инвестиционные проекты 23 резидента. За счет их выполнения в экономику региона уже вложено 35,6 млрд рублей, создано более 2,6 тыс. рабочих мест. Сумма заявленных инвестиций составляет 38,9 млрд рублей, выполнение проектов позволит создать более 4 тыс. рабочих мест.