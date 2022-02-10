Стоимость алюминия на LME обновила исторический максимум

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) обновила исторический максимум, поднявшись до $3,294 тыс. за тонну, следует из данных биржи на 13:19 мск.

Предыдущий рекорд цены алюминия был зафиксирован в июле 2008 года - она составила тогда $3,292 тыс. за тонну.

По состоянию на 13:25 мск цена металла немного замедлила рост, алюминий торговался по $3,287 тыс. за тонну.

В то же время акции "Русала" в ходе торгов на Московской бирже росли на 4,1%, до 83,25 рубля за штуку, а бумаги En+ Group (владеет контрольным пакетом акций "Русала") торговались по 959,5 рубля за штуку, что на 0,8% выше закрытия предыдущей сессии.