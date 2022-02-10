Red Wings летом откроет прямые направления из Екатеринбурга в Иркутск, Улан-Удэ и Читу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings в июне 2022 года откроет прямые направления из аэропорта Екатеринбурга Кольцово в Иркутск, Улан-Удэ и Читу. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания Red Wings летом 2022 года откроет из своего базового аэропорта Кольцово новые направления в Восточную Сибирь и на Дальний Восток - в Иркутск, Улан-Удэ и Читу. Рейсы в Иркутск будут выполняться на российских региональных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел, рейсы в Улан-Удэ и Читу - на самолетах Airbus 320 вместимостью 180 кресел", - говорится в сообщении.

Рейсы из Екатеринбурга в Иркутск стартуют 2 июня, будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. В Улан-Удэ рейсы начнутся с 5 июня, будут выполняться по воскресеньям. В Читу полеты начнутся с 3 июня, рейсы запланированы по понедельникам и пятницам. Сейчас Red Wings из аэропорта Кольцово летает в Иркутск с пересадкой в Омске, а в Улан-Удэ - с пересадкой в Томске.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Базовые аэропорты авиакомпании - "Домодедово", "Пулково" (Санкт-Петербург), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск), аэропорт Омска, "Большое Савино" (Пермь) и "Жуковский".