В Туве в 2023 году завершат реконструкцию пункта пропуска на границе с Монголией

ТАСС, 10 февраля. Реконструкцию автомобильного пункта пропуска (АПП) "Хандагайты" на российско-монгольской границе в Туве планируется завершить в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил и. о. вице-премьера правительства Тувы Александр Брокерт.

"По условиям контракта с подрядчиком <...> срок сдачи следующий год пункта пропуска", - сказал Брокерт.

Собеседник агентства отметил, что сейчас подрядчик находится на стадии проектной документации, в текущем году на объекте должны быть выполнены нулевой цикл и земляные работы.

Еще 1 января 2017 года на "Хандагайты" была перенаправлена федеральная трасса М-54, ранее выходившая к монгольской границе в необустроенном месте. С монгольской стороны расположен пункт пропуска "Боршоо". После реконструкции АПП "Хандагайты" пропускная способность пункта будет увеличена со 100 транспортных средств до 200 в сутки, с 355 человек до 560.

По оценкам властей Тувы, реконструкция "Хандагайты" позволит выйти на рынки Монголии и Китая. Это даст новый уровень развитию экономики Тувы и регионов Енисейской Сибири. Ожидается, что после модернизации торговый оборот через пункт увеличится не менее чем в три раза.