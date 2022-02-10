Минтранс РФ намерен провести эксперимент по доставке грузов в КНР беспилотниками

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Минтранс РФ в 2022 году планирует провести эксперимент по доставке грузов беспилотным автотранспортом между Россией и Китаем, сообщил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Следующий шаг, который мы планируем в виде эксперимента в этом году сделать, - это беспилотная доставка автомобилем через границу Российской Федерации и КНР, между двумя логистическими складами, с упрощенными процедурами прохождения пункта пропуска", - сказал он.

В августе 2021 года Минтранс сообщал, что беспилотные грузовые автоперевозки могут протестировать на мостовом переходе через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ, строительство которого началось в декабре 2016 года. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре 2020 года, однако из-за эпидобстановки сроки сдвинулись. По мосту будут передвигаться грузовые и легковые автомобили, ежегодный поток пассажиров составит около 3 млн человек, грузов - порядка 6 млн тонн (или почти 300 тыс. автомобилей).

О проекте

Проект "Беспилотные логистические коридоры", первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на М-11, является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны в рамках исполнения поручений президента и правительства РФ по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли.

До 2030 года около 20 тыс. км федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. На первом этапе - М-11 "Нева", далее - участки международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", автодороги М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", ЦКАД и М-12. Для снижения рисков при движении автономных фур и исключения их заезда в городской трафик планируется создание специальных хабов и государственного центра управления трафиком беспилотников.

Использование беспилотников позволит к 2030 году увеличить на 25% коммерческую скорость доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.