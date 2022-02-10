Площадь реконструированных складских помещений в Екатеринбурге удвоилась в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Площадь реконструированных складских помещений в Екатеринбурге, где отмечается недостаток качественных складов для ритейлеров, дистрибьюторов и интернет-магазинов, увеличилась почти вдвое по итогам прошлого года - до 90 тыс. кв. м. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета по товарному рынку городской администрации Иван Бескрестнов.

Согласно стратегическому проекту "Екатеринбург - евро-азиатский узел оптовой торговли и логистических услуг", город должен стать евро-азиатским узлом оптовой торговли к 2030 году. Среди проблем, которые сдерживают развитие города как логистического узла, отмечаются недостаток качественных складских помещений, потребность в специализированных складских площадях. Строительство новых и реконструкция существующих в перспективе до 2030 года позволит удовлетворить существующий спрос.

"В течение 2021 года проведены работы по реконструкции 40 тыс. кв. м", - сообщили в мэрии. По состоянию на начало 2021 года, согласно стратегическому проекту, этот показатель был равен 50 тыс. кв. м, к 2035 году его планируется увеличить до 600 тыс. кв. м.

Как сообщил Бескрестнов, в течение 2021 года были введены в эксплуатацию 108,6 тыс. кв. м складских помещений, среди которых терминал площадью 52,4 тыс. кв. м компании "Ролси" на Серовском тракте, склад площадью 10 тыс. кв. м в поселке Сысерть, распределительный центр интернет-магазина Ozon площадью 38 тыс. кв. м и другие.

"По предварительной оценке, количество складских площадей по состоянию на 1 января 2022 года составляет 2 725 тыс. кв. м, в том числе складские площади класса "А" и "В+" (одноэтажные склады из легких металлоконструкций, вновь построенные или реконструированные - прим. ТАСС) - 1 630 тыс. кв. м", - отметил председатель комитета.

Он добавил, что на территории Екатеринбургской агломерации планируется реализация крупных инфраструктурных проектов, среди которых проект РЖД в районе станции Седельниково, компании PNC-group в поселке Косулино и Березовском городском округе, а также проекты в логопарке "Кольцовский" в районе автодороги "Екатеринбург - аэропорт Кольцово".

Узел оптовой торговли

Как сообщалось ранее, власти Екатеринбурга планируют к 2030 году сделать город евро-азиатским узлом оптовой торговли и логистических услуг. На реализацию проекта планируется привлечь внебюджетные инвестиции для строительства и реконструкции складских комплексов в размере 10,3 млрд рублей. Для развития сбалансированной оптово-логистической инфраструктуры планируется реализация крупных инфраструктурных проектов в четырех логистических узлах. Это должно удовлетворить спрос ритейлеров, дистрибьюторов, интернет-магазинов на качественные складские помещения.