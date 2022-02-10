Чистая прибыль "Норникеля" по МСФО в 2021 году выросла на 92%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Норильского никеля" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2021 году увеличилась на 92%, до $7 млрд. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

При этом показатель EBITDA вырос на 37%, до $10,51 млрд. Рентабельность по EBITDA составила 59% против 49% годом ранее.

"Благодаря оживлению мировой экономики после экономической рецессии 2020 года, вызванной эпидемией коронавируса, потребление продукции "Норникеля" в 2021 году стремительно росло, - отметил президент компании Владимир Потанин, слова которого приводятся в сообщении. - Также увеличивался спрос на металлы, необходимые для перехода к "зеленой экономике".

Выручка "Норникеля" в отчетном периоде увеличилась на 15%, до $17,85 млрд, "прежде всего за счет роста биржевых цен на металлы и увеличения объемов продаж палладия из накопленных в 2020 году запасов, что компенсировало снижение объема производства, вызванного инцидентами в первом полугодии 2021 года", пояснила компания.

"Норникель" частично приостановил деятельность подземных рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в феврале 2021 года вследствие подтопления грунтовыми водами. "Октябрьский" возобновил работу в апреле и вышел на полную мощность к середине мая. На "Таймырском" добыча возобновилась в начале июня, на проектную мощность он вышел в декабре.

Также в декабре 2021 года вышла на проектные показатели Норильская обогатительная фабрика, на которой в феврале того же года произошло обрушение галереи дробильного цеха, где проводились ремонтные работы по усилению конструкций.

Капзатраты

Капитальные вложения "Норникеля" в 2021 году увеличились на 57%, до $2,76 млрд в связи со стратегическим ростом инвестиций по ключевым проектам, отметила компания.

"Расходы по "Серной программе", реализация которой вошла в активную фазу, превысили $500 млн, а инвестиции в "Южный кластер" и расширение Талнахской обогатительной фабрики увеличились в три и в четыре раза соответственно, - сообщается в пресс-релизе. - Расходы на капитализируемые ремонты, промышленную безопасность и модернизацию основных фондов предприятий группы увеличились более чем на 40%, превысив $800 млн".

Денежные операционные расходы "Норникеля" в 2021 году выросли на 25% и составили $4,87 млрд "в первую очередь за счет введения временных экспортных пошлин на никель и медь в II полугодии 2021 года (+$442 млн), а также роста налога на добычу полезных ископаемых и иных обязательных платежей (+$379 млн в абсолютном выражении", пояснила компания.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действовали пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состояла из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

С 1 января 2021 года в РФ был введен рентный коэффициент в размере 3,5 к действующей ставке НДПИ для ряда твердых полезных ископаемых, в том числе многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края. С начала 2022 года действуют новые формулы для расчета этого налога.

Свободный денежный поток "Норникеля" в 2021 году сократился на 34%, до $4,4 млрд прежде всего за счет возмещения экологического ущерба в размере $2 млрд и роста капитальных затрат, сообщила компания.

Чистый долг компании на конец декабря 2021 года составлял $4,91 млрд, что на 4% выше аналогичного показателя предыдущего года. Соотношение чистый долг/EBITDA на это же время составило 0,5х против 0,6х годом ранее.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Компания также производит медь, платину, серебро, золото, кобальт, родий, иридий, рутений, селен, теллур, серу и другие продукты.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

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