МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Выручка от экспорта крепкого алкоголя из России выросла в 2021 году на 20% по сравнению с 2020 годом - до $195 млн, объем поставок увеличился на 12% - до 2,7 млн дал. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

"В 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 млн дал крепких алкогольных напитков (в пересчете на 100% спирта), что на 12% больше аналогичного периода 2020 года. Экспортная выручка увеличилась на 20% - до $195 млн", - отмечается в материалах.

Основная часть экспортного объема традиционно приходится на водку. Ее отгрузки в 2021 году выросли на 5,6% в физическом выражении и на 12% в денежном - до 2,3 млн дал и $160 млн соответственно. Экспорт виски составил 5,5 тыс. дал (+59%) на $5,8 млн (+8,6%), спиртовых настоек из винограда, таких как коньяк и бренди, - 35 тыс. дал (+32%) на $4,3 млн (+37%). Поставки джина и можжевеловых настоек выросли в 2,5 раза в натуральном выражении - до 53 тыс. дал и в 2,2 раза в денежном - до $2,9 млн, рассказали в "Агроэкспорте".

"Рост экспорта крепкого алкоголя из России в 2021 году обусловлен в первую очередь ослаблением коронавирусных ограничений на ключевых международных рынках (Великобритания, Германия, страны СНГ и Балтии), которые способствовали открытию части заведений HoReCa, возобновлению авиасообщения и, как результат, повышению количества туристов в канале беспошлинной торговли", - объяснил президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Россия в прошлом году осуществляла экспорт крепкого алкоголя более чем в 75 стран. Крупнейшими покупателями стали Латвия, Великобритания, Германия, Украина и Казахстан. Производители ожидают, что положительная динамика сохранится во всех категориях в течение 2022 года на фоне дальнейшего ослабления коронавирусных ограничений, добавил Косарев.