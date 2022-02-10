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Цена мазута на бирже снизилась за день почти на 2%

Она составила 30,28 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Биржевая цена на топочный мазут в Европейской части России по итогам торгов в четверг снизилась почти на 2% и составила 30,28 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость этого вида топлива уменьшается уже третий день подряд после обновления исторического максимума на торгах 7 февраля (30,915 тыс. рублей за тонну).

Все виды дизельного топлива на торгах в четверг немного подорожали. Так, стоимость летнего дизеля увеличилась на 0,03%, до 56,54 тыс. рублей за тонну, межсезонного дизеля - на 0,6%, до 57,97 тыс. рублей за тонну. Цена зимнего дизеля подросла на 0,06%, до 59,44 тыс. рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подорожал на 0,85%, до 52,24 тыс. рублей за тонну, бензин Аи-95 - на 0,7%, до 54,46 тыс. рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 16,6%, до 26,65 тыс. рублей за тонну. При этом на Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подорожал на 0,3%, до 24,295 тыс. рублей за тонну.

Цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) в Европейской части России в четверг не рассчитывалась. Как следует из методики расчета территориальных биржевых индексов СПбМТСБ, индекс для любого вида нефтепродуктов не рассчитывается, если торги проводятся менее чем на трех базисах поставки топлива.

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