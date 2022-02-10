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Путин настроен на развитие отношений с Казахстаном

Президент отметил, что с удовольствием констатирует тот факт, "что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин видит перспективы в развитии отношений с Казахстаном.

"Надеюсь, что мы, как и в предыдущие годы, будем использовать потенциал взаимодействия между Россией и Казахстаном прежде всего, конечно, на экономическом треке", - сказал глава государства на переговорах с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Путин отметил, что с удовольствием констатирует тот факт, "что Россия является самым крупным торгово-экономическим партнером Казахстана". "У нас за прошлый год товарооборот вырос более чем на 34% - $26,5 млрд, очень хороший показатель", - привел данные российский лидер.

Он подчеркнул, что две страны активно сотрудничают на площадках на постсоветском пространстве и в крупных международных организациях.

Путин напомнил, что скоро будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений между двумя государствами, к этой дате намечена серия мероприятий. "Уверен, что они пойдут на пользу развитию наших деловых, гуманитарных связей. У нас есть над чем поработать, у нас крупные проекты и в космосе, и в энергетике, и в машиностроении", - сказал президент РФ, уточнив, что "общий объем российских инвестиций [составляет] $18 млрд".

"Так что будем работать и дальше", - заверил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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