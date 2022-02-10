Радионова предложила дисквалифицировать руководителей компаний, загрязняющих атмосферу

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила дисквалифицировать должностных лиц крупных компаний, загрязняющих атмосферу. По ее мнению, это было бы более действенной мерой, чем небольшие штрафы, которые выписывают должностным лицам.

"Мы предлагаем <…> ввести норму дисквалификации должностных лиц крупных компаний. Это очень действенно, когда человек понимает, что он может лишиться своих миллионных выплат. Мы просим поддержать нас и ввести дисквалификацию, это гораздо более действенный метод, чем штраф в 30 тыс. рублей на должностное лицо", - заявила она в четверг по видеосвязи на рабочем совещании по охране атмосферного воздуха в Красноярском крае с участием заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина.

Радионова отметила, что руководители компаний осознанно идут на нарушения. "Они все прекрасно знают, когда отключают газоочистное оборудование, когда дают команду на выбросы из неавторизированных источников с превышениями [норм содержания загрязняющих веществ], - сказала она. - И одно дело - технологические трудности при аварийной ситуации, а другое дело - ежедневные и еженощные нарушения закона".

Демешин поддержал это предложение и предложил распространить действие такой нормы в том числе на чиновников, которые не реагируют на нарушения природоохранного законодательства. "Мы совершенно солидарны с вами, коллеги, когда говорим относительно того, что необходимо нормативно определить административную дисквалификацию как для чиновников, так и для крупных пользователей [природных ресурсов]", - сказал замгенпрокурора.