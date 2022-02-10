Продажи алкоголя в России в 2021 году выросли на 3,7%

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Объем продаж алкогольных напитков в России увеличился в 2021 году по сравнению с предыдущим годом на 3,7% в натуральном выражении и на 7,6% в денежном, следует из результатов исследования NielsenIQ.

"Рынок алкогольной продукции стал самой динамично развивающейся индустрией в структуре товаров повседневного спроса: динамика продаж алкоголя составила 3,7% в штуках, что стало самым высоким показателем среди всех индустрий FMCG в 2021 году", - отмечается в сообщении компании.

По данным NielsenIQ, продажи продовольственных товаров в 2021 году возросли на 2,9% в натуральном выражении, а продажи непродовольственных товаров и сигарет снизились на 6,1% и 6,5% соответственно. Продажи продовольственных товаров в денежном выражении выросли на 9,3%, сигарет - на 5,8%, непродовольственных товаров - на 1,6%. В целом российский рынок FMCG (fast moving consumer goods, товары повседневного спроса - прим. ТАСС) по итогам 2021 года прибавил 1,5% в натуральном выражении и 7,6% в денежном.

Основными драйверами роста продаж алкогольной продукции в 2021 году стали рост цен, увеличение реального спроса на алкоголь и расширение ассортимента. При этом темпы инфляции в алкогольной группе оказались значительно ниже, чем в среднем по рынку - 3,9% по сравнению с 6,1%, подчеркнули аналитики.

Одним из трендов 2021 года они назвали увеличение популярности слабоалкогольных напитков. Их продажи выросли на 26,1% в денежном выражении и на 24,3% в натуральном. Больше всего в 2021 году возрос объем продаж джина - на 41,1% и 43,5% соответственно. По данным аналитиков, в 2021 году россияне также стали чаще покупать премиальные виски, игристое вино и ром.

"На фоне сокращения расходов на питание и развлечения вне дома, часть потребителей готовы покупать алкоголь премиального ценового сегмента для потребления в домашних условиях. Доля высокого ценового сегмента выросла в трех из пяти алкогольных категорий, вносящих наибольший вклад в развитие индустрии", - отметили в компании.

Об исследовании

Данные ретейл-аудита NielsenIQ основываются на продажах упакованных товаров более 250 продовольственных и непродовольственных категорий в розничных сетях, на рынках, в киосках и павильонах в городах с населением свыше 10 тыс. человек.