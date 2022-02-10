Минэнерго изучает вопрос создания региональных операторов ЭЗС вместо федерального

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ в настоящее время прорабатывает вопрос создания региональных операторов электрозарядных станций (ЭЗС) вместо предложенного ранее единого федерального оператора. Об этом сообщил замдиректора департамента сводной государственной политики и цифровой трансформации Минэнерго России Сергей Романов в ходе совещания на тему "Развитие зарядной инфраструктуры для электрического автотранспорта в Российской Федерации: актуальные вопросы".

"Изначально действительно возможность [создания] единого оператора на всю страну рассматривалась, но затем от нее отказались. Теперь рассматривается вариант единого оператора на регион. Это сделано не строго обязательным условием, просто регионам рекомендуется в "пилотную" волну 2022 года рассмотреть возможность сотрудничества с наиболее крупными компаниями, инвесторами", - отметил он.

Романов пояснил, что в настоящее время количество электромобилей в регионах не позволяет окупить установку зарядной станции в течение трех-четырех лет даже при наличии государственной субсидии. "В то же время очень не хочется, чтобы зарядка, которая поставлена за государственные деньги, через год прекратила свое существование, поэтому в качестве одного из условий предоставления субсидии установлено требование, чтобы в течение пяти лет сохранялась работоспособность станции, сохранялась ее готовность к обслуживанию клиентов вне зависимости от спроса со стороны владельцев электромобилей", - добавил он.

Ранее Минэнерго РФ разработало проект постановления правительства России, согласно которому субсидия на установку одной зарядной станции может составить 60% от понесенных затрат, но не более 1,86 млн рублей. При этом размер субсидии за технологическое присоединение ЭЗС может составить 30% от затрат, но не более 900 тыс. рублей.

В октябре 2021 года издание "Коммерсантъ" сообщило, что Минэнерго РФ было поручено изучить вопрос наделения группы "Россети" полномочиями федерального оператора электрозарядных станций. В частности, он будет разрабатывать единые технические требования для станций, заниматься их установкой и техническим присоединением к электросетям, подключать ЭЗС к онлайн-платформе для их управления, а также осуществлять техническое и санитарное обслуживание. При этом выручка оператора будет формироваться из комиссии с продаж электроэнергии.