В Красноярске намерены привлечь 23 млрд рублей на развитие сетей трамваев и троллейбусов

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Красноярского края планируют провести модернизацию трамвайной и троллейбусной сетей в Красноярске на сумму 23 млрд рублей. Об этом на совещании по охране атмосферного воздуха в регионе сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

В четверг в Красноярске прошло совещание под председательством заместителя генерального прокурора РФ Дмитрия Демешина посвященное ситуации с выбросами в Красноярске и других крупных городах региона. В Красноярске регулярно объявляются неблагоприятные метеоусловия, известные как "режим черного неба".

"В настоящий момент правительством Красноярского края совместно с ВЭБ.РФ проработана модель финансирования проекта по модернизации и развитии трамвайного сообщения Красноярска с использованием инфраструктурного бюджетного кредита. Нами подготовлена заявка не на отдельные элементы, а на модернизацию всей трамвайной и троллейбусной инфраструктуры и строительство новых линий в Красноярске стоимостью 23 млрд рублей. Задача капиталоемкая, но она позволит значительно снизить нагрузку на окружающую среду от выбросов загрязняющих веществ при использовании автотранспорта", - сказал Лапшин.

По его словам, автомобильный транспорт, наряду с промышленными предприятиями, угольной генерацией и частным сектором с печным отоплением относятся к основным загрязнителям воздуха в краевом центре. "Транспорт стоит выделить отдельно. Помимо строительства дорог и поддержания улично-дорожной сети города в нормативном состоянии, обновления подвижного состава и других мер, мы ставим задачу обеспечить перераспределение спроса в пользу общественного транспорта, а именно электрического, чтобы сократить уровень индивидуальных поездок по городу, и, соответственно, выбросов от автомобилей", - отметил Лапшин. Сейчас сеть городских троллейбусов действует на левобережной части города, трамвайная сеть - на правом берегу Красноярска.

Об экологической ситуации в регионе

По информации главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, Красноярский край занимает первое место среди регионов России по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников. Кроме того, на долю региона приходится около 15% таких выбросов в атмосферу в целом по стране, из них 10% - это выбросы предприятий в Норильске.

По итогам 2021 года на территории Красноярского края Росприроднадзор выявил самое большое число нарушений в области природоохранного законодательства в области атмосферного воздуха - из более 300, в том числе превышение нормативов по выбросам загрязняющих веществ. В Норильске и Красноярске действует федеральный проект "Чистый воздух", в рамках которого предприятия реализуют свои инвестиционные проекты по сокращению вредных выбросов в атмосферный воздух.