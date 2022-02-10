В Чечне разработают дорожную карту развития промышленности

ГРОЗНЫЙ, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Чечни планируют совместно с федеральным центром разработать дорожную карту развития промышленности, которая будет включать в себя создание индустриальных парков и технопарков. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики республики Адамом Хакимовым.

"Федеральное и региональное министерства промышленности совместно разработают дорожную карту развития промышленности. Туда войдет создание промышленной инфраструктуры - индустриальных парков и технопарков. В первую очередь мы будем делать акцент на модернизацию существующих предприятий и из них будем делать парки. На сегодняшний день в СКФО 4% от всех парков в России, что ставит республику и наш регион в неравные условия перед инвесторами", - отметил Хакимов.

По его словам, также актуальным направлением станет работа Фонда развития промышленности, который открыли в прошлом году. "Он нам очень необходим, так как промышленность, вся индустрия нуждается в льготных деньгах, субсидиях и задача фонда - помогать промышленным предприятиям. Стратегия на три года как минимум", - отметил глава министерства.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил в регионе 2022 год Годом промышленности. Региональный Фонд развития промышленности Чеченской Республики планирует в 2022 году привлечь в основной капитал 150 млн рублей инвестиций и создать 20 рабочих мест.