Спрос на электромобили вызвал в 2021 году дефицит на рынке никеля в 166 тыс. тонн

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Восстановление мировой экономики и взрывной рост спроса на никель для производства батарей электромобилей привели к дефициту на мировом рынке никеля в 166 тыс. тонн по итогам 2021 года. Как говорится в материалах "Норникеля" к итогам прошедшего года, восстановление профицита возможно, если оправдаются ожидания по вводу новых мощностей в Индонезии.

"В прошлом году были зафиксированы одни из самых высоких темпов роста потребления никеля, которые составили 17% год-к-году, а рынок в абсолютном выражении вырос до 2,87 млн тонн", - отмечается в материалах компании. Одна из главных причин - взрывной рост спроса на никель в секторе аккумуляторных батарей (+73%, или на 164 тыс. тонн) в силу двукратного увеличения мировых продаж электромобилей. Рост производства нержавеющей стали в 2021 году на 9% (до 34 млн тонн) обеспечил дополнительный спрос на никель в 223 тыс. тонн. Другие сектора (в особенности производство спецсталей, сплавов, суперсплавов и гальванопокрытий) увеличили потребление никеля на 7% в годовом сравнении, или на 34 тыс. тонн.

При этом мировое производство никеля возросло на 7% в годовом сопоставлении, до 2,7 млн тонн и, как отмечают в "Норникеле", заметно отстало от изначальных ожиданий из-за более медленного ввода в эксплуатацию проектов "Тсиньшаня" и "Делуна" в Индонезии на фоне коронавирусных ограничений. В результате по итогам 2021 года на рынке никеля был зафиксирован дефицит в размере 166 тыс. тонн. Как добавляют в "Норникеле", изначально на рынке ожидался профицит в 82 тыс. тонн. И даже в ноябре прошлого года оценка возможного дефицита в 2021 году была меньше - 149 тыс. тонн.

Но уже во второй половине года, как отмечают в компании, наблюдался физический недостаток металла, что отразилось в резком снижении биржевых запасов (на 60% до 107 тыс. тонн) и росте премий за физические поставки по всем видам продукции. Последовавшее за дефицитом ценовое ралли привело в сентябре котировки никеля на Лондонской бирже металлов к семилетним максимумам в $20,5 тыс. за тонну, а в целом за год котировки прибавили 25%, до $20,75 тыс. за тонну

Ожидания на рынке никеля

Но в "Норникеле" ожидают, что в 2022 году на мировом рынке никеля может сформироваться небольшой дефицит - в размере 42 тыс. тонн. По оценке компании, в 2022 году потребление никеля может вырасти на 16%, до 3,31 млн тонн, а предложение может увеличиться на 24%, до 3,36 млн тонн. Основной прирост предложения должна обеспечить Индонезия, от которой ожидается рост мощностей выпуска чернового ферроникеля на 45%, до 1,2 млн тонн. "В то же время ввод в эксплуатацию мощностей чернового ферроникеля в Индонезии снова может оказаться ниже ожиданий вследствие коронавирусных ограничений и других операционных трудностей", - отмечают в "Норникеле".

Кроме того, по оценке компании, рынок высококачественных форм никеля будет сбалансирован или же уйдет в дефицит, если агрессивный рост рынка электромобилей и нержавеющей стали сохранится.

Именно поддерживаемая многочисленными госсубсидиями электромобильная индустрия станет основным драйвером спроса на никель в долгосрочной перспективе, подчеркивают в "Норникеле". "Согласно нашему базовому сценарию, потребление никеля в батарейной отрасли составит около 1,5 млн тонн в 2030 году, что составит 30% всего производства", - отметили в компании, допустив, что базовый сценарий даже чрезмерно консервативен, поскольку цели по достижению углеродной нейтральности становятся все более амбициозными.