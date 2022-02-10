Власти Сочи ожидают, что пассажиропоток аэропорта превысит в этом году 11 млн человек

СОЧИ, 10 февраля. /ТАСС/. Пассажиропоток сочинского аэропорта превысит в 2022 году 11 млн пассажиров, показатель будет на уровне прошлого года, сообщил в четверг в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"Воздушные ворота - первое, с чем знакомятся гости курорта. Качество услуг здесь должно быть на высшем уровне. Наш аэропорт в пятерке крупнейших авиагаваней по пассажирообороту, уступает лишь Москве и Санкт-Петербургу. В прошедшем году побиты все рекорды - аэропорт обслужил больше 11 млн пассажиров. В этом году готовимся к аналогичным показателям", - написал Копайгородский.

Он уточнил, что сейчас аэропорт обслуживает около 80 авиарейсов в сутки. Это 12 тыс. человек. Летом нагрузка вырастет в три раза.

По данным администрации города, в 2021 году международный аэропорт Сочи получил рейтинг "4 звезды" по итогам аудита, проведенного международным авиатранспортным агентством SkyTrax. Аэропорт является четвертым в России, странах СНГ и Центральной Азии, достигшим четырехзвездочного рейтинга.