Курс евро на Мосбирже опустился ниже 85 рублей впервые с 12 января

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 0,33% к закрытию предыдущей сессии, до 85,03 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:18 мск.

По данным на 16:08 мск, курс евро опустился до 84,98 рубля (-0,39%). В последний раз курс евро опускался ниже 85 рублей 12 января 2022 года.

Курс доллара снижается до 74,37 рубля (-0,5%), свидетельствуют данные торгов на 16:18 мск.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,91%, до $92,38 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,15% и торгуется на уровне $90,69 за баррель.