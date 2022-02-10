В Подмосковье при содействии Корпорации развития региона привлекли около 90 инвесторов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 90 инвесторов удалось привлечь в Московскую область при участии Корпорации развития Подмосковья (КРМО). Благодаря реализации инвестиционных проектов в регионе появится свыше 6 тыс. рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"По итогам 2021 - начала 2022 года при содействии Корпорации развития Московской области на территорию региона привлечено 89 инвесторов с общим объемом инвестиций порядка 61 млрд рублей Реализация этих проектов позволит создать свыше 6 тыс. рабочих мест. Инвесторы будут вести бизнес в различных сферах - логистике, фармацевтике, производстве технического оборудования, строительных, отделочных материалов и других отраслях промышленности", - приводятся в тексте слова министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что среди привлеченных инвесторов компания Karcher - крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки. В рамках инвестиционного проекта планируется до конца 2022 года запустить производство в индустриальном парке "Южные врата" - завод мощностью 1,5 млн единиц техники в год станет первым производством Karcher в России.

Также было подписано дополнительное соглашение с фармацевтической компанией "Авексима" о расширении сотрудничества. В рамках подписанного документа площадь предоставляемого компании участка в индустриальном парке "Есипово" увеличится с 20 до 33 га, сумма инвестиций возрастет с 3 до 6,5 млрд рублей.

"В 2021 году мы продемонстрировали достаточно высокие показатели по количеству привлеченных инвесторов, объему инвестиций и рабочим местам. Для сравнения, аналогичные показатели в 2020 году были почти в 3 раза меньше. <...> Сейчас в проработке rорпорации находится несколько значимых проектов, в том числе иностранных. Всего за 2021 год КРМО получила 480 заявок на подбор площадки для локализации производства от представителей среднего и крупного бизнеса. Реализация новых проектов может принести экономике Московской области порядка 327 млрд рублей инвестиций, а жителям региона - свыше 34 тыс. рабочих мест", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора Корпорации развития Подмосковья Владимира Слипенькина.