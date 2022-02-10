ЕС дал старт инвестиционной программе для Африки объемом €150 млрд

БРЮССЕЛЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Евросоюз запустил инвестиционную программу "Африка - Европа" объемом €150 млрд с целью развития инфраструктуры африканских государств. Об этом сообщила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Сенегале. Ее выступление транслировала пресс-служба ЕК.

"Я рада объявить, что сегодня мы выделили €150 млрд для программы "Африка - Европа". Это первый региональный план, принятый в рамках европейской стратегии Global Gateway ("Глобальный портал" - прим. ТАСС)", - сказала председатель ЕК.