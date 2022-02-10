Титов поспособствует появлению самозанятых на Байконуре

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что поможет появлению самозанятых на территории Байконура - города в Казахстане, находящегося в аренде у РФ и наделенного статусом, соответствующим городу федерального значения. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе бизнес-омбудсмена по итогам его встречи с местным бизнесом.

По данным пресс-службы, генеральный директор компании "Ситилан" Александр Цай пожаловался на то, что в городе невозможно применять режим налога на профессиональный доход (НПД), то есть зарегистрироваться в качестве самозанятого. Проблема заключается в том, что режим вводится решением регионального законодательного собрания, а в Байконуре ветвь законодательной власти отсутствует - таков его статус по двустороннему договору России и Казахстана.

Титов напомнил о том, что на территории Байконура действуют льготные ставки по упрощенной системе налогобложения, и для ввода этих льгот было достаточно постановления главы города. "Думаю, что глава администрации, несмотря на всю специфику Байконура, имеет право принимать аналогичное решение и в том, что касается самозанятых. В ближайшее время запросим на этот счет официальное разъяснение Министерства финансов", - отметил Титов, слова которого привела его пресс-служба.

Среди других проблем, которые волнуют местный бизнес - необходимость уплаты импортного НДС при ввозе любой продукции и услуг с территории Казахстана, а также невозможность для российских граждан, работающих у частных работодателей, получать финансовую помощь для переселения на территорию России (для сотрудников Роскосмоса, иных госорганизаций и госструктур такая программа действует). Титов намерен обсудить перспективы решения этих вопросов с сопредседателем межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", вице-премьером правительства РФ Юрием Борисовым, добавили в пресс-службе.