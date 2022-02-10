Прирост запасов подземных вод в России к 2030 году вырастет в семь раз

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прирост запасов подземных вод на территории России к 2030 году увеличится не менее чем в семь раз по сравнению с 2021 годом и составит 30 тыс. куб. метров в сутки. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Министр напомнил, что в России началась реализация федерального проекта "Геология: возрождение легенды", в рамках которого предусмотрены мероприятия по увеличению запасов подземных вод в вододефицитных регионах и созданию единой базы источников питьевого водоснабжения.

"К 2030 году прирост запасов подземных вод по отношению к 2021 году увеличится не менее чем в семь раз и составит 30 тыс. куб. метров в сутки", - сказал он.

Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщала, что правительство планирует к 2024 году разработать единый водный реестр источников подземных и поверхностных вод. Кроме того, для решения проблемы вододефицита в 11 регионах России к 2024 году кабмин планирует увеличить прирост запасов подземных вод в два раза и подготовить 12 площадей для лицензирования, говорила тогда Абрамченко.