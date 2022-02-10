Эксперты: бюджет РФ может дополнительно получить до $80 млрд благодаря росту цен на нефть

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в 2022 году может получить от $65 млрд до $80 млрд дополнительных доходов благодаря росту цен на нефть, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

По их прогнозам, цены на нефть в этом году останутся на уровне $90 за баррель, что принесет бюджету РФ дополнительно $65 млрд. В случае, если цена на нефть вырастет до $100 за баррель, федеральный бюджет дополнительно получит от $73 млрд до $80 млрд, то есть приблизится к максимумам, зафиксированным в последний раз около десяти лет назад. В рублевом эквиваленте прибыль может быть еще выше, поскольку российская валюта ослабла на фоне опасений новых санкций в связи с украинским кризисом. Кроме того, доход может дополнительно вырасти за счет роста цен на российский газ из-за энергетического кризиса в Европе.

Как отмечает Bloomberg, Россия ожидала рекордного дохода от нефти и газа в этом году даже при ценах на нефть на уровне $62 за баррель - около 9,5 трлн рублей. По мнению аналитиков, увеличение бюджетных резервов позволит сформировать финансовую подушку безопасности, которая поможет справиться с последствиями возможных экономических санкций.