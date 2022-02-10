Аксаков: законопроект о криптовалютах "на столе" и будет принят в первой половине года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Законопроект о регулировании рынка криптовалют дорабатывается и его принятие в последнем чтении ожидается в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил в ходе круглого стола "Криптоиндустрия: тренды, технологии, регулирование" глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

"У меня на столе, передо мной, лежит уже законопроект по реализации положений, которые исходят от рынка. Работа идет интенсивно. И, я думаю, что в ближайшее время мы получим уже такой достаточно консолидированный документ", - сказал он.

Аксаков отметил, что над законопроектом ведется работа. "Просто он еще "сыроват". И мы над ним работаем. Поэтому я его не готов делать публичным. Но узкий круг специалистов, причем тех, кто на этом рынке реально живет, работает, причем интенсивно работает, причем желающих, чтобы он был прозрачным, цивилизованным, с идентификацией участников, с декларированием доходов, с налогообложением, участвует в работе над этим документом", - сказал он.

Глава комитета по финрынку Госдумы "вполне допускает", что закон о криптовалютах будет принят уже в первом полугодии 2022 года. "Понятно, что в такие короткие сроки подготовить законопроект по регулированию очень непростого рынка сложно, можно говорить даже, невозможно <…>. Законопроект будет подготовлен, я уверен, к 18 февраля, <…> и дальше посмотрим, насколько он будет готов к внесению в Государственную думу. И, в принципе, я обозначил срок - первое полугодие текущего года для принятия соответствующих законодательных решений. Это было недавно мной озвучено. Полагаю, что так и будет", - добавил он.

Аксаков пояснил, что законопроект говорит о регулировании криптовалюты "и о том, как необходимо наладить работу по регулированию майнинга, как необходимо наладить работу операторов обмена криптовалют, как необходимо организовывать работу системы информационной, в рамках которой функционируют, движутся криптовалюты".

Дискуссия о криптовалютах

В январе ЦБ РФ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе отмечалось, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в РФ мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. Банк России предлагает вести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории Российской Федерации и установить ответственность за нарушение данного запрета.

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием таких инструментов.

Президент РФ Владимир Путин в конце января призвал правительство страны и ЦБ РФ прийти к единому мнению относительно регулирования криптовалют и доложить об итогах.

Концепция оборота криптовалют в РФ

Правительство РФ 8 февраля утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, акцент в которой сделан на защиту прав рядовых инвесторов. Оборот таких финансовых активов "будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов", говорилось в сообщении пресс-службы правительства.

В кабмине отмечали, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".