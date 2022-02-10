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Реальный эффективный курс рубля в январе снизился на 2,8%

Реальный эффективный курс рубля в январе снизился на 2,8% - ЦБ.

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Россия
Комитет Госдумы одобрил законопроект о едином налоговом счете для физлиц
Документ был инициирован депутатами фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым
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